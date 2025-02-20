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        Tekirdağ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 19:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:35
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        Tekirdağ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Marmaraereğlisi- Çorlu karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Orhan Yıldız (44) yönetimindeki 34 K 2046 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yapacağı sırada N.Ç. yönetimindeki 39 SA 340 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Orhan Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Abdulkadir Çetinkaya ile Ebru Kızıltepe ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü N.Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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