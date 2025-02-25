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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

        KAZAKAMERADATekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 6 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:35
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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)
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        KAZAKAMERADA

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 6 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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