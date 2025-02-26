Otomobilinden indikten sonra fenalaştı, kaldırıldığı hastanede öldü
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilini park edip indikten hemen sonra fenalaşan Fatih Suvar (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilini park edip indikten hemen sonra fenalaşan Fatih Suvar (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Suvar’ın fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Şubat’ta Çerkezköy ilçesi Fatih Caddesi’ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Fatih Suvar, otomobilini park ettikten sonra indi. Aracının bagajına yönelen Suvar, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Suvar'ı baygın halde yerde yatarken görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Suvar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Suvar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Suvar'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.
Öte yandan; Suvar’ın fenalaştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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