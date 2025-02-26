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        Çorlu'da ağır koku yaydığı belirlenen fabrikanın faaliyetine geçici durdurma

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yayılan ağır kokuya neden olduğu belirlenen Ergene ilçesindeki kimya fabrikasının faaliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan numunelere ilişkin sonuçlar çıkana kadar, geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:05
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        Çorlu'da ağır koku yaydığı belirlenen fabrikanın faaliyetine geçici durdurma
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yayılan ağır kokuya neden olduğu belirlenen Ergene ilçesindeki kimya fabrikasının faaliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan numunelere ilişkin sonuçlar çıkana kadar, geçici olarak durduruldu.

        Çorlu’da 22 Şubat'ta akşam saatlerinde yayılan ağır koku, ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki doğal gaz sayaçlarını kontrol edenler, çok sayıda ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile itfaiye, polis, jandarma ekipleri de kokunun kaynağını bulmak için çalışma başlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gece boyunca bölgelerde incelemelerde bulunup, ölçümler yaptı. Yapılan çalışmayla ağır kokuya Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasının neden olduğu belirlendi. Ekipler, tesisten aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

        KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ergene Belediyesi ve jandarma ekipleri, bugün kokuyu yaydığı belirlenen kimya fabrikasına gitti. Burada ekipler içeriye girerek yetkililere, faaliyetlerin numune sonuçları çıkana kadar geçici olarak durdurulmasına yönelik alınan kararını tebliğ etti.

        'GEREKLİ KONTROLLER DEVAM ETMEKTE'

        Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan şirket avukatı İrem Akbıyık, "Bölgemizde yürütülen denetimler kapsamında, diğer işletmeler gibi firmamız da standart prosedür gereği ilgili incelemelere tabidir. Tüm süreçlerimiz ilgili mevzuata uygun şekilde değerlendirilmekte olup, gerekli kontroller devam etmektedir. Şirketimiz, şeffaflık ve yasal uyumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmekte ve resmi kurumlarla iş birliği içinde süreci takip etmektedir. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesini rica eder, en güncel gelişmelerin yalnızca resmi kanallarımız üzerinden paylaşılacağını önemle belirtiriz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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