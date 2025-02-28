'Tekstil ihracatı yapan sanayicimiz desteklenirse sektör yine ivme kazanır'

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, 2024'te ekonomik anlamda yaşanan global sıkıntı nedeniyle zor dönemden geçen tekstil sanayicisinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bu destek sağlanırsa 2025 yılının tekstil sektörü için yine iyi bir ivme kazanarak devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Trakya'da organize sanayi bölgelerinde en fazla üretimin yapıldığı sektörlerin başında tekstilin geldiğini söyledi. Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Çerkezköy ilçeleri üçgeninin çok önemli bir tekstil üssü olduğunu belirten Noyan, "2024 yılına baktığımız zaman son 2 yıldır çok önemli olan geri dönüştürülmüş elyaftan yapılan üretim, 2024 yılında da çok fazla rağbet gördü. Yine sanayicilerimiz özellikle sürdürülebilir ve dijitalleşme konusunda yatırım yaptılar. Makine parklarını daha teknolojik, daha az su kullanımıyla kullanabilecekleri makineleri aldılar. Bunun yanı sıra enerji maliyetleri ve karbon salınımını azaltmak için güneş enerjisine ve rüzgar türbini yatırımı yaptılar. Sanayicilerimiz bütün bu yatırımları yaparken karşılığında ihracat yaptıkları firmalardan maddi olarak bunun karşılığını pek alamadılar" dedi.

'GLOBAL KRİZ NEDENİYLE BAZI TESİSLERİMİZ KAPASİTE AZALTTI'

Noyan, 2024 yılında sektörde ülke genelindeki daralmaya değinerek, "2024 yılına baktığımız zaman özellikle sektörde Türkiye genelinde yüzde 10'luk bir daralma oldu. Bu bölgemizi de etkiledi, aynı oranlarda bölgemizde de bunu gördük. Bunun en büyük sebepleri arasında iş gücü maliyetinin artması, enerji maliyetlerinin artması, bunun yanı sıra lojistik maliyetlerinin artması çok büyük önem arz etti. Tabii en önemlisi bu dönem içerisinde kurla enflasyonun birbirine paralel artış göstermemesinden dolayı sanayicilerimiz ihracatta zorlandı. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da yaşanan savaş ortamı, global krizde çok etkili oldu. Sanayicilerimiz bu süreç içerisinde, bu yaşanan sıkıntılardan sonra, bazı tesislerimiz kapasite azaltma yoluna gittiler. Bir kısmı tesisini kapattı, bazı sanayicilerimiz de özellikle üretim maliyetinin daha düşük olduğu Mısır gibi ülkelere gittiler" diye konuştu.