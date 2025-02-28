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        Kavgada tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı, karnındaki bebeği öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kavga ettiği kadının akrabası S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:00
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        Kavgada tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı, karnındaki bebeği öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kavga ettiği kadının akrabası S.D. (14) tarafından tabancayla vurulan 9 aylık hamile H.D. (29) ağır yaralandı, karnındaki bebek hayatını kaybetti.

        Olay, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. ve D.B. (25) adlı kadınlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında D.B., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B.'nin akrabası olan S.D. de olaya karıştı. S.D., D.B.'nin elinden aldığı tabanca ile H.D.'yi vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken, D.B. ile S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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