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        Tekirdağ'da 'hoş geldin ramazan' yürüyüşü

        – TEKİRDAĞ'da ramazan ayının gelişi nedeniyle 'hoş geldin ramazan' yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:53 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:55
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        Tekirdağ'da 'hoş geldin ramazan' yürüyüşü
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        – TEKİRDAĞ’da ramazan ayının gelişi nedeniyle ‘hoş geldin ramazan’ yürüyüşü düzenlendi.

        İHH Tekirdağ şubesi, ramazan ayının gelişi nedeniyle Hükümet Caddesi üzerinde ‘hoş geldin ramazan’ yürüyüşü düzenledi. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşü Köprübaşı mevkisinden Yürüyüş sırasında minikler maniler söyledi ve salavat getirdi. Hükümet Caddesinde ilerleyen çocuklar, ‘Hoş geldin ya şehr-i ramazan’ yazılı pankart taşıdı.

        Valilik Meydanı’nda yapılan basın açıklamasını Genç İHH Tekirdağ Temsilcisi Yusuf Uygun okudu. Uygun, “Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine bir kez daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz dedi.

        ”İHH olarak Uganda’da 10 bin kişinin faydalanacağı bağışlar yaptıklarını belirten Uygun, “Bangladeş’de 30 yetime iftar ve sahur yemekleri ikram ediyoruz. Siyonist İsrail’in zulmüne maruz kalan Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin her daim yanında oluyoruz. İlimizde 200 yetimiz yavrumuza bayramlık giydiriyor, ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabilmeleri için ramazan kumanya kartı dağıtıyoruz” diye konuştu.

        Ramazan ayının gelişini kutlamak için düzenlenen fener alayına katılanlar, dualar okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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