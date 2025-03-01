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        3 aracın karıştığı kazada motosikletin sürücüsü öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, taksiyle çarpışıp savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf Onar, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:25 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:30
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        3 aracın karıştığı kazada motosikletin sürücüsü öldü
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        TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde, taksiyle çarpışıp savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf Onar, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.

        Kaza, gece saatlerinde, Çerkezköy-Çorlu kara yolundaki Atılım Beton Kavşağı'nda meydana geldi. F.H.’nin kullandığı 59 T 2573 plakalı taksiyle aynı istikamete seyir halinde olan Yusuf Onar yönetimindeki 22 UN 209 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsüne, arkadan gelen M.A.’nın kullandığı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Onar, yaralı olarak kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra olay yerinden ayrılan M.A., polis merkezine gidip teslim oldu. Polis, taksinin sürücüsü F.H.’yi de gözaltına alıp, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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