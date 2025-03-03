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        Takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde takla atıp tarlaya savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:25
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        Takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde takla atıp tarlaya savrulan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.Ç.’nin kontrolünü yitirdiği 34 BCA 861 plakalı hafif ticari araç, takla atarak tarlaya savruldu. Kazada sürücü S.Ç. ile yanındaki Ş.D., M.K ve A.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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