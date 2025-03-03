Takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Kaza, Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.Ç.’nin kontrolünü yitirdiği 34 BCA 861 plakalı hafif ticari araç, takla atarak tarlaya savruldu. Kazada sürücü S.Ç. ile yanındaki Ş.D., M.K ve A.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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