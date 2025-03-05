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        Motosikleti ile akrobatik hareket yaparken düşüp, yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikleti ile akrobatik hareket yaparken düşen sürücü İsmail D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:45
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        Motosikleti ile akrobatik hareket yaparken düşüp, yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikleti ile akrobatik hareket yaparken düşen sürücü İsmail D., yaralandı.

        Kaza, Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail D., kullandığı 59 AIH 978 plakalı motosikletinin önünü kaldırıp, akrobatik hareketler yaparken dengesini kaybedip düştü. İsmail D. yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmail D., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından inceleyen polis, İsmail D.'ye 51 bin 982 lira para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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