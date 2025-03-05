Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Tekirdağ'da

ÇANAKKALE Savaşı gazisi torunu Saffet Gümüş, zaferin 110'uncu yılında, İstanbul'dan Çanakkale'ye 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nde Tekirdağ'a ulaştı.

'18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, İstanbul'dan başlattığı 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde Tekirdağ'a ulaştı. Bu yıl yürüyüşünün 7'ncisini gerçekleştiren Gümüş, üzerindeki o dönemin askeri üniforması ile Tekirdağ'da vatandaşların ilgisini gördü. Gümüş'ü, Tekirdağ sahilinde Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Güleryüz karşıladı.

Elinde sancak ile yürüyerek Çanakkale'ye giden Saffet Gümüş, "Atalarımızın bize emanet etmiş olduğu bu toprakları, bu al bayrağı ölene kadar bir ömür boyu taşımaya çalışacağız. O ruhu gelecek nesillere taşımaya çalışacağız. 3 gün önce Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara'dan almış olduğumuz bu al bayrağı nasip olursa 18 Mart günü Çanakkale Valimize teslim edeceğiz. Orada şehitlerimize dualarımızı okuyarak nasip olursa sağ salim İstanbul'a dönmeye çalışacağız" diye konuştu.

Gençlere çağrıda bulunan Gümüş, "Şükürsüz olmayın, halimize şükredelim. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Vatanımıza, bayrağımıza, devletimize sahip çıkalım" dedi.