Silahlı kavga sırasında cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü (2)

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde otururken kurşun isabet eden Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın cenazesi, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Arpay için Kızılpınar Mahallesi Garaj Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Arpay’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Nasır Arpay, namazın ardından Garaj Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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