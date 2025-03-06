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        Dükkana çarpan TIR'ın şoförü yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, boş dükkana çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:55
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        Dükkana çarpan TIR'ın şoförü yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, boş dükkana çarptı. Sürücü Turhan Göçmen'in yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Hatipler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Turhan Göçmen'in kontrolünü yitirdiği B 4409HT Bulgaristan plakalı TIR, karşı şeride geçip otomobile, ardından da 5 katlı binanın giriş katındaki boş dükkana çarptı. Göçmen'in yaralandığı kazayı, yanındaki eşi ise yara almadan atlattı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhan Göçmen, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza sırasında TIR'ın çarptığı dükkanın yanındaki pastanede olan Mustafa Umutbaş, "TIR'ın ileriden geldiğini görünce park edeceğini zannettim. Yavaş geliyordu, TIR şoförünün evi de buradaymış. Sonra durmadan gelip benim arabama çarptı. Sonra da kahvaltı yaptığım pastanenin yanındaki dükkana girdi" dedi.

        Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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