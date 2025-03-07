Tekirdağ'da, motosiklet ile yayaya çarptı; 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurnaz, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne, Kaya ise Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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