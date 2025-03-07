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        Tekirdağ'da, motosiklet ile yayaya çarptı; 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Yakup Kurnaz (27), kullandığı motosikletle yoldan geçmeye çalışan yaya Yeter Kaya'ya (46) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:25
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        Tekirdağ'da, motosiklet ile yayaya çarptı; 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Yakup Kurnaz (27), kullandığı motosikletle yoldan geçmeye çalışan yaya Yeter Kaya'ya (46) çarptı. Motosikletin sürücüsü ile yayanın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Yakup Kurnaz, kullandığı motosikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Yeter Kaya'ya çarptı. Kazada yaya Kaya ile savrulan motosikletten düşen Kurnaz, yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurnaz, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne, Kaya ise Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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