Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
TEKİRDAĞ'dapolisin düzenlediği operasyonda 8 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
TEKİRDAĞ'dapolisin düzenlediği operasyonda 8 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Takibe alınan araçlara düzenlenen operasyonda 4 Afganistan, 4 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.
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