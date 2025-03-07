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        Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

        TEKİRDAĞ'dapolisin düzenlediği operasyonda 8 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:10
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        Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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        TEKİRDAĞ'dapolisin düzenlediği operasyonda 8 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Takibe alınan araçlara düzenlenen operasyonda 4 Afganistan, 4 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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