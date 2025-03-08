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        Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Esranur E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:46
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        Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Esranur E. (20), tartıştığı erkek arkadaşı Emre G.'yi (22), bıçakla kalçasından yaraladı.

        Olay, gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Emre G. ile kız arkadaşı Esranur E., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Apartman girişinde meydana gelen tartışma sırasında Esranur E., üzerindeki bıçakla Emre G.'yi kalçasından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre G., ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Esranur G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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