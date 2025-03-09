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        Tekirdağ'da 5 bin kişinin katıldığı iftar etkinliğinde uzun kuyruklar oluştu

        TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin sahil dolgu alanında düzenlediği iftar programında yemek dağıtım noktalarının yetersiz kalması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:50 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:55
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        Tekirdağ'da 5 bin kişinin katıldığı iftar etkinliğinde uzun kuyruklar oluştu
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        TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi’nin sahil dolgu alanında düzenlediği iftar programında yemek dağıtım noktalarının yetersiz kalması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı nedeniyle 11 ilçede iftar programları gerçekleştiriyor. Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu sahada gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İftar alanında kurulan 8 yemek dağıtım noktasına rağmen uzun kuyruklar oluştu. Yemek dağıtım yerinin az olması nedeniyle yemeği geç alan bazı vatandaşlar, ezanın okunmasından dakikalar sonra orucunu açabildi. Kuyrukta bekleyenlere ise belediye görevlileri oruçlarını açmaları için ekmek ve su dağıttı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yemek noktalarından birinde vatandaşlara yemek dağıttı. İftar programı sonrasında, çocuklar için alanda Hacivat ve Karagöz gösterimi gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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