Tekirdağ'da 5 bin kişinin katıldığı iftar etkinliğinde uzun kuyruklar oluştu

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi’nin sahil dolgu alanında düzenlediği iftar programında yemek dağıtım noktalarının yetersiz kalması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı nedeniyle 11 ilçede iftar programları gerçekleştiriyor. Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu sahada gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İftar alanında kurulan 8 yemek dağıtım noktasına rağmen uzun kuyruklar oluştu. Yemek dağıtım yerinin az olması nedeniyle yemeği geç alan bazı vatandaşlar, ezanın okunmasından dakikalar sonra orucunu açabildi. Kuyrukta bekleyenlere ise belediye görevlileri oruçlarını açmaları için ekmek ve su dağıttı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yemek noktalarından birinde vatandaşlara yemek dağıttı. İftar programı sonrasında, çocuklar için alanda Hacivat ve Karagöz gösterimi gerçekleştirildi.