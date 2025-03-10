Tekirdağ'da sis etkili oldu

Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, polis ekipleri önemli noktalarda önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

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