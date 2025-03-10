Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, yurt dışından getirilen kadınların fuhşa zorlandığı belirlendi. Çalışmada, kadınlarla ilişkiye girdikleri belirlenen 16 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadelerin ardından düzenlenen operasyonla, kadınları fuhşa zorlayan İ.K. (44), K.G. (41) ve M.Ç. (51) gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu kadınlar S.N. (23), M.N. (20) ve B.E. (19) kurtarıldı. Kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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