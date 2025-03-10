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        Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde emekli polis memuru Halil Avşar (65), tartıştığı eşi Halime Avşar'ı (63) eşarpla boğdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:40
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        Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde emekli polis memuru Halil Avşar (65), tartıştığı eşi Halime Avşar'ı (63) eşarpla boğdu.

        Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil-Halime Avşar çifti arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Halil Avşar, Halime Avşar'ın eşarpla boğdu ardından telefonla jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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