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        Deri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde suni deri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:30
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        Deri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde suni deri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı 7'nci Cadde üzerindeki deri fabrikasının kaplama hattında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesisi saran dumanlar nedeniyle işçiler tahliye edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 1 işçi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tesiste zarar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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