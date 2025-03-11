Deri fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı 7'nci Cadde üzerindeki deri fabrikasının kaplama hattında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesisi saran dumanlar nedeniyle işçiler tahliye edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 1 işçi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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