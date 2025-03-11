Binanın ikinci kat balkonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çıktı. İddiaya göre, balkonda bulunan boya kutularının tutuşmasıyla çıkan yangın, evin mutfağına sıçradı. Apartmanda oturanlar evlerinden dışarıya çıkarken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin mutfak ve balkon kısmında zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.