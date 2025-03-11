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        Binanın ikinci kat balkonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:11 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:15
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        Binanın ikinci kat balkonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangın, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çıktı. İddiaya göre, balkonda bulunan boya kutularının tutuşmasıyla çıkan yangın, evin mutfağına sıçradı. Apartmanda oturanlar evlerinden dışarıya çıkarken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin mutfak ve balkon kısmında zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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