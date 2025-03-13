Tekirdağ'dan Çanakkale'ye '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' başladı

ÇANAKKALE Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay anısına düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü', tarihi Tekirdağ Valiliği binası önündeki törenle başladı. 57 gönüllü, Çanakkale'ye uğurlandı.

Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 57'nci Alay anısına 57 gönüllü yürüyecek. Çanakkale Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay anısına düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü', Tekirdağ Valiliği önündeki törenle başladı. Vali Recep Soytürk, gaziler ve vatandaşların katıldığı uğurlamada, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz konuştu. Yılmaz, "İlklerin alayıyız, ilk defa Çanakkale Cephesi'nde kendisini feda edercesine buradan Mustafa Kemal'in alayı olarak giden 19'uncu Tümen'in en önemli alaylarından bir tanesi. Mustafa Kemal’in dediği gibi, 'Onlar öyle bir alaydılar ki, Çanakkale'nin kaderini belirlediler.' 57'nci Alayız biz" dedi.

Konuşmanın ardından 57 gönüllü, 164 kilometrelik yolu yürümek için Çanakkale'ye uğurlandı.