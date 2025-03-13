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        2 günlük bebeği boğup çukura gömen firari anne ile anneanneyi JASAT yakaladı

        TEKİRDAĞ'da evlilik dışı ilişkiden doğan kız bebeğini 'aile meclisi' kararıyla öldürüp, evin bahçesindeki çukura gömdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada müebbet hapse çarptırılan anne İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:50
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        2 günlük bebeği boğup çukura gömen firari anne ile anneanneyi JASAT yakaladı
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        TEKİRDAĞ'da evlilik dışı ilişkiden doğan kız bebeğini ‘aile meclisi’ kararıyla öldürüp, evin bahçesindeki çukura gömdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada müebbet hapse çarptırılan anne İ.A. (38) ile 15 yıl hapis cezası verilen anneanne T.S. (64), 5 yıl sonra jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Çorlu'da yaşayan İ.A., 2010 yılında sevgilisinden hamile kaldı. Bu sırada İ.A.’nın sevgilisi askere gitti. Hamileliğini 9 ay boyunca gizleyen İ.A., doğum sancıları tutunca, durumu ailesine anlattı. İ.A. dünyaya getirdiği kız bebek, 2 günlükken aile meclisinin kararıyla boğuldu, ardından da evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine beton döküldü.

        Olay, ankesörlü telefondan polisi arayan kişinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis, bahçede yaptığı kazıda bebeğin cesedi buldu. Olayın ardından gözaltına alınan anne İ.A ile anneanne T.S., tutuklandı.

        Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında anne ile kızı 2018 yılında tahliye edildi. Devam eden süreçte mahkeme anne İ.A.’yı, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet, anneanne T.S.’yi ise 'Yakın akrabayı öldürmeye iştirak' suçundan 15 yıl hapse çarptırdı. Yargıtay'ın 2020 yılında cezaları onaması üzerine anne ile kızı her yerde aranmaya başlandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, İ.A. ile T.S.'nin Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bulundukları belirlendi. Anne ile kızı düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A ile annesi T.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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