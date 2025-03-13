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        Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı (2)

        SALDIRIANI KAMERADATekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hafif ticari aracıyla trafikte seyir halinde olan Devran Bozan'ın, motosikletiyle aracın yanına yaklaşan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:23 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:25
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        Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı (2)
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        SALDIRIANI KAMERADA

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hafif ticari aracıyla trafikte seyir halinde olan Devran Bozan'ın, motosikletiyle aracın yanına yaklaşan A.E.'nin tabancalı saldırısına uğraması ve polisin takibinde ise motosikletini bırakıp kaçarken yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, Bozan'ın aracı kullandığı sırada başında kask olan motosikletli A.E.’nin, yanına yaklaşıp tabanca ile ateş etmesi, daha sonra kaçması, polisin takibi, yakalanacağını anlayan E.A.’nın bu kez motosikleti refüjde bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Bu arada polis, olay yerinde yaptığı incelemede 5 boş kovan buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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