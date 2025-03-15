Babasını tüfekle öldürmüştü; tartışma, 'iş bulma' nedeniyle çıkmış

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı babası Yaşar Kuloğlu'nu (48) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yılmaz Kuloğlu (19) ifadesinde, babasının kendisine neden çalışmadığını sorduğunu ve bunun için baskı yaptığını, tartışmanın da bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi. Kuloğlu ile kuzeninin eşi Bayram Kuvanç, tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 8'inci Sokak üzerinde Kuloğlu ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Yaşar Kuloğlu’nun, iddiaya göre, oğlu Yılmaz Kuloğlu'na iş bulup çalışmasını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan av tüfeğini alan Yılmaz Kuloğlu, babasına ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yaşar Kuloğlu kanlar içinde yığılırken, oğlu ise tüfekle birlikte evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan Yılmaz Kuloğlu'nu cinayet aleti tüfekle birlikte Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, genişlettiği çalışma kapsamında olayla ilgisi bulunduğunu belirlediği Kuloğlu'nun kuzeninin eşi Bayram Kuvanç'ı da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuloğlu ile Kuvanç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kuloğlu'nun ifadesinde, "Olay günü babam, 'Sen neden sürekli işten çıkıyorsun? Çalışmıyorsun' diyerek benimle tartıştı. Son zamanlarda tartışmamız sürekli olarak oluyordu. Bazen de beni dövüyordu. Artık dayanamadım ve bu olay meydana geldi" dediği öğrenildi.