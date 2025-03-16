Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehit Polis Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, 96 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 788 lira ele geçirildi. Şüpheliler, O.T., K.B., H.C.E. ve F.T. ise yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.T., K.B. ve H.C.E. tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi
        Tekirdağ'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Babasını tüfekle öldürmüştü; tartışma, 'iş bulma' nedeniyle çıkmış
        Babasını tüfekle öldürmüştü; tartışma, 'iş bulma' nedeniyle çıkmış
        Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle erken paydos etti
        Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle erken paydos etti
        Tekirdağ'da 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel'in hedefi milli takım
        Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel'in hedefi milli takım