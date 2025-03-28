Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi yapılacak

TÜRKİYE'nin önemli yağlık ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da çiftçiler, tarlaya girerek tohumu toprakla buluşturmaya başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "1 milyon 700 bin dekar alanda bu sene üretim yapacağız. İnşallah bereketli ve güzel yağışlar gelirse 400 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Tekirdağ'da üreticiler tarlalara girerek, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Türkiye'nin en önemli yağlık ayçiçeği merkezlerinden biri olan Tekirdağ'da bu yıl 1 milyon 700 bin dekarda ayçiçeği ekimi gerçekleştirilecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ'ın en çok yağlık ayçiçeği üreten iller arasında 1'inci sırada olduğunu belirterek, "1 milyon 700 bin dekar alanda bu sene üretim yapacağız. İnşallah bereketli ve güzel yağışlar gelirse 400 bin ton rekolte bekliyoruz. Ortalama zaten 350-400 bin ilimizin rekoltesi, Türkiye'nin genelinde de biz yağlık ayçiçeği üretiyoruz. Bu sene ayrıca kanola ekimimizde var. Ayrıca 165 bin dekar bir alanda yağlık kanola ekimimizde var. Yağlık konusunda Tekirdağ'ın bu özelliğini, çiftçimizin bu kadim tecrübesini de ülkemizin gıda üretimine sağlayacak şekilde çiftçilerimizle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda yerli ve milli tohum dağıttık, geçen hafta törenini yapmıştık zaten bu hafta ekimini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YERLİ VE MİLLİ TOHUM HİBE DESTEĞİ YAPILDI' Tekirdağlı çiftçilere yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu desteği yapıldığını belirten Aksoy, "Yerli ve milli tohumlarımız dünyanın birçok ülkesine artık satılıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan ilan etmesinden sonra tohumculuk sektörü, tohumculuk yasasının çıkmasından sonra hızlı bir şekilde gelişti. Hem devletimizin büyük destekleri hem de Ar-Ge çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda biz, Ukrayna ve Rusya'ya ayçiçeği tohumu noktasında çok hızlı bir satış yapan ülke durumundayız. Türkiye yüzde 97 yerli ve milli tohumunu üreten nadir dünya ülkelerinden bir tanesi. Bu konuda da biz hem üreticilerimizle hem tohum şirketlerimizle hem de ülkemizin tarımsal araştırma enstitüleriyle gurur duyuyoruz. Devletimizin, bakanlığımızın verdiği bu hibe destekleri ile beraber inşallah çiftçilerimiz bereketli üretim yapmaya devam edecekler. Biz ümit ediyoruz ki, yağışlar ve mevsim bereketli bir şekilde geçer ve çiftçimiz bereketli bir hasat yaşar" diye konuştu.