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        Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:20 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:25
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        Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi’nde meydana geldi. Umut Topal yönetimindeki 59 AAH 110 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Yasin Özalp idaresindeki 49 AHM 862 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen Özalp, ile yol kenarındaki iş makinesine çarparak duran otomobil sürücüsü Umut Topal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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