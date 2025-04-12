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        Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:30
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        Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
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        TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci yılı dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

        Şarköy’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayanlar, Camikebir Mahallesi’nde gençler arasında kavga çıktığı ihbarında bulundu. Mahalleye giden polis ekipleri, sandalye, tekme ve yumruklu kavga ettiği izlenimi veren iki gruba müdahale etti. Bu sırada kavgayı bırakan gençler meşaleler yakıp, polisleri alkışlamaya başladı. Olayın kavga değil, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci yılı dolayısıyla hazırlanan sürpriz kutlama olduğu anlaşıldı. Mahalleli daha sonra 'Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun' yazılı pankart açıp, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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