Düğün sandalyelerinin yolu kapatma kavgasında taksiciyi öldüren sanığa müebbet hapis istemi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde düğünden sonra caddeye bırakılan sandalyelerin yolu kapatması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada taksici Özcan Özkan'ın (42) öldüğü, oğlu Ada Özkan'ın (19) da yaralandığı olaya ilişkin tutuklanan Can Erdoğan (29) hakkında 'müebbet hapis' cezası istendi. İddianamede, Erdoğan'ın Özkan'ı bıçakladıktan sonra, "Bıçağı iyi soktum baba' diye bağırarak olay yerinden uzaklaştığı tanık ifadesinde yer aldı.

Çorlu'da taksicilik yapan Özcan Özkan, 8 Ağustos 2024 gecesi yanında oğlu Ada Özkan ile kullandığı taksi ile eve giderken Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde düğünün ardından bırakılan sandalyelerin yolu kapattığını gördü. Baba ile oğlu taksiden inip, sandalyeleri kenara çektiği sırada, bir grupla aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Özcan Özkan göğsüne, oğlu Ada Özkan da bacağına aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Ada Özkan, yaralı halde babası Özcan Özkan'ı taksiye bindirip, hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak Ada Özkan, bir süre sonra kullandığı takside bayıldı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye, taksinin direksiyonundaki kişinin hakaretsiz olduğunu fark edince durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takside iki kişinin kanlar içinde olduğunu ve Özcan Özkan'ın öldüğünü belirledi. Yaralı Ada Özkan, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İddianamede, Özcan Özkan'ın ölümü, oğlu Ada Özkan'ın da yaralanmasına neden olayın, düğün nedeniyle sokağın kapalı olmasından kaynaklı tartışmayla başladığına yer verildi. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğü, cinayet şüphelisi Can Erdoğan'ın, eşi Ebru Erdoğan'ın taciz edildiği iddiasıyla kavgaya dahil olduğu, bu sırada, kelebek olarak tabir edilen bıçakla Özcan Özkan'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne, oğlu Ada Özkan'ın da yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

Olaydan sonra şüphelilerden Can Erdoğan eşi Ebru Erdoğan (32) ve Mert Özdoğan (20) tutuklandı. Tutuklulardan Ebru Erdoğan ile Mert Özdoğan, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'i tutukla 5 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, Can Erdoğan için 'Silahla basit yaralama ve kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 8 aydan 18 aya kadar hapis cezası, diğer sanıklar için ise 'Silahla yaralama' suçundan 8 aydan 18 aya kadar hapis istendi.

Tutuksuz sanıklardan Recep Mert B.’nin ise "Can, bıçağı iyi soktum baba şeklinde bağırarak olay yerinden uzaklaştı" sözleri iddianameye yansıdı.

İddianamede, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan yargılanan ve kavgaya karışan şüphelilerin de ifadeleri yer aldı. Kavgaya karışan, tutuksuz sanıklardan Canpolat Ö., cinayet şüphelisi Erdoğan'ı tutmaya çalışsa da başarılı olamadığını belirterek, "Can abi koşarak kalabalığın önüne geldi. Ben Can abinin beline sarıldım, yapma abi dedim. O da bana 'çekil elimde bıçak var' dedi ve güçlü olması nedeniyle beni itekleyerek benden kurtulup kalabalığın arasına girdi" dedi.

CİNAYET SİLAHI BIÇAĞI YOLDA ARKADAŞINA VERDİ

Can Erdoğan'ın olay yerinden şüpheli Mehmet T. ile birlikte uzaklaştığının da görüntülerin incelenmesiyle tespit edildiği iddianamede yer aldı. Görüntülerde Erdoğan'ın kanlı gömleğini değiştirmek üzere birlikte evine gittikleri Mehmet T.'ye cinayet silahı bıçağı verdiği belirlendi. İddianamede, bıçağın daha sonra şüpheli Sedat A. tarafından evden alınarak Bıyıkali köyüne götürüldüğü, bir süre sonra ise kolluk kuvvetlerine teslim ettiği kaydedildi.

‘ŞÜPHELİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEDİ'

Savcılık iddianamesinde, adli tıp raporu ve tanık beyanları da göz önüne alınarak, Can Erdoğan'ın 'Kasten öldürme' suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, "Şüpheli Can Erdoğan'ın olay sonrasında ele geçirilen kelebek diye tabir edilen bıçakla Özcan Özkan'ı göğüs bölgesinden bıçaklamak suretiyle düzenlenen adli tıp raporundan anlaşılacağı üzere 'kalp yaralanması, göğüs içi kanama'ya sebebiyet vererek ölümüne neden olduğu, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunu işlediği, yine şüpheli Can Erdoğan'ın mağdur Ada Özkan'ı bacağından bıçaklamak suretiyle mağdur hakkında düzenlenen geçici ve kat'i adli raporundan anlaşılacağı üzere yaraladığı, bu haliyle 'Silahla basit yaralama suçunu işlediği" denildi.