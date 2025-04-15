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        Gökyüzünde süzülen pelikanlar kamerada

        TEKİRDAĞ'ınŞarköy ilçesinde göç eden pelikanlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:24
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        Gökyüzünde süzülen pelikanlar kamerada
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        TEKİRDAĞ'ınŞarköy ilçesinde göç eden pelikanlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

        Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde göç eden pelikanlar, bir süre semada süzülüp, güzel görüntüler oluşturdu. O anlara tanık olanlar, cep telefonlarıyla pelikanları kaydetti. Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapan İmran Karabulut, havadan pelikanları görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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