Gökyüzünde süzülen pelikanlar kamerada

Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde göç eden pelikanlar, bir süre semada süzülüp, güzel görüntüler oluşturdu. O anlara tanık olanlar, cep telefonlarıyla pelikanları kaydetti. Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapan İmran Karabulut, havadan pelikanları görüntüledi.

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