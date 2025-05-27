Hafif ticari araç ile motosikletin çarptığı kaza kamerada
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Demir, yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Demir, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. Kaan Ç.'nin kullandığı 21 AFH 136 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Demir'in kullandığı 16 BPZ 158 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Mustafa Demir, yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaan Ç. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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