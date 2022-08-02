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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayrabolu SYDV temmuz ayında bin 335 kişiye yardım yaptı

AA

Hayrabolu SYDV temmuz ayında bin 335 kişiye yardım yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 335 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, temmuz ayında bin 335 ihtiyaç sahibine 872 bin 817 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, gıda, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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