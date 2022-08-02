Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, basın mensuplarıyla bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yüksel, Rumeli İskelesi'ndeki toplantıda, belediyenin devam eden çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhur İttifakı'nın bir belediyesi olarak Süleymanpaşa'da bugüne kadar çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yüksel, "Bu yıl ve kalan 2 yıl içerisinde belki de Trakya'da en büyük yatırımları yapan belediyelerin başında olacağız. Bu konuda başta Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'a, vekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanımıza ve çalışma arkadaşlarıma canı gönülden şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yüksel, çalışmaları devam eden Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla Tekirdağ'da Trakya'nın en büyük, en güzel Millet Bahçesi olacağını belirterek, "Yılbaşına kadar yüzde doksanı bitmiş olacak. İlkbaharda vatandaşımızın kullanımına açılmış olacak. Yaklaşık 70 dekar arazi üzerinde güzel bir Millet Bahçemiz oluyor. İçerisinde vatandaşımızın hemen hemen bütün sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği belki önümüzdeki günlerde, sanat organizasyonlarının yapılabileceği çok güzel bir Millet Bahçemiz geliyor." diye konuştu.

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının da yakında başlayacağını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıldır, şehrin kentsel dönüşümü ile ilgili strateji belgesini hazırladık. Hemen hemen şehrin her tarafı tarandı artık şehrin neresinde kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor bunlar araştırıldı. Bakanlıkla koordinasyon içerisinde strateji belgesi hazırlandı Allah'ın izniyle de inşallah bu yıl içerisinde kentsel dönüşüm ile ilgili ilk etaba ilk önce iş yerlerine, sonra konutlara başlıyoruz. Bu kapsamda daha önce açıklamasını yapmıştım 500 konutla başlıyoruz kentsel dönüşüme, hemen arkasından da ilk önce konutları yapacağız, konutları yaptıktan sonra kentsel dönüşüme alınan, bölgeler etaplara göre vatandaşlarımız eski binalardan çıkıp yeni binalara çıkacak. Yeni binalara taşındıktan sonra eski binalar yıkılıp ikinci 500 konuta başlanacak, kentsel dönüşüm bu yolla olacak. Yani vatandaşımızı evinden etmeden ilk önce evini yaparak yeni evine taşıyıp eski evini yıkarak, yıkılan yere de yenisini yaparak doldur boşalt şeklinde bu işi götürmeye çalışıyoruz."

Toplantıda, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül de konuşma yaptı.





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