Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.T, V.K. ve S.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çerkezköy ilçesinde, 1 Ağustos'ta gece bir eğlence merkezinde tartışan iki grup arasında çıkan kavgada, F.B. silahla yaralanmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.



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