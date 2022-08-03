Hayrabolu'da "Ayçiçeği Festivali" stant satışları başladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek "30. Ayçiçeği Festivali" kapsamında stant satışlarına başlandı.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, 18-21 Ağustos'ta düzenlenecek festival kapsamında stant açılacağını söyledi.

Festival alanındaki stantların satışlarına başladıklarını ifade eden Türkyılmaz, "Festival sahamızda yer almak isteyen vatandaş ve firmalar, tahsis işlemleri için Zabıta Müdürlüğüne başvurabilirler." dedi.

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