Tekirdağlı sporcu milli takıma davet edildi

TEKİRDAĞ (AA) - TREDAŞ Spor U12 Kız Basketbol Takımı oyuncusu Nehir Özgür, Basketbol Milli Takım kampına davet edildi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, Tekirdağ U12 Kızlar kategorisinde milli takım kampına oyuncu gönderdi.

Bin kişiyi aşkın sporcunun katıldığı elemeleri geçen ve Kırklareli'ndeki kampa davet edilen Nehir Özgür'ün, kendi yaş grubunda en iyi 40 sporcudan biri olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü Antrenörü Çiğdem Göroğlu, şunları kaydetti :



"Yüzlerce sporcuyu Türk basketboluna kazandırdık ve kulübümüzün misyonu çerçevesinde kazandırmaya da devam edeceğiz. Nehir, Trakya bölgesinden milli takımlara seçilen 2 sporcudan bir tanesi. Tekirdağ'da ise kendi kategorisinde seçilen tek sporcu. Bu bizim için büyük bir gurur"









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