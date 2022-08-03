Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Bir yanda aşırı sıcak bir yanda sel!

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.





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