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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

AA

Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

O.T. idaresindeki 34 ZC 0725 plakalı otomobil, Yünsa Kavşağı'na yaklaştığı esnada kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarından aşağıya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün 194 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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