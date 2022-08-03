Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, hatırlatma dozu aşılarında TURKOVAC'a yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.



Kalkan, AA muhabirine, vatandaşların hatırlatma dozu çağrısına olumlu yanıt verdiğini belirtti.



Tekirdağ genelinde şimdiye kadar 50 bin civarında hatırlatma dozu yaptırıldığını anlatan Kalkan, "Sayın bakanımızın hatırlatma dozlarını olma çağrısına, vatandaşlarımız büyük bir katılım gösteriyorlar." dedi.

Hatırlatma dozunun önemine işaret eden Kalkan, şunları kaydetti:



"Sonbahara yaklaştığımız ve yazın sonuna geldiğimiz bu dönemlerde hatırlatma dozlarımızı olalım. Yine toplu alanlarda maske kullanılması, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde uzun süre bulunmaktan imtina edilmesi, temizliğe dikkat edilmesi, bu konularda bilinen uygulamalara riayet edilmesi, hepimizin sağlığı açısından yararlı olacaktır. Özellikle şunu unutmamalıyız ki pandemilerde en önemli silahımız aşıdır."









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