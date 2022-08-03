Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T yönetimindeki 59 AFL 831 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde, H.B'nin kullandığı 34 BPZ 722 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.T, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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