Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir binada kayıt dışı geri dönüşüm faaliyeti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden zabıta ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada yönetmeliğe uygun olmayan şekilde çalışma yapıldığını tespit etti.

Burada çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Belediye ekiplerince, "çekçek" diye tabir edilen 35 el arabasına ve yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir atığa el konuldu.

















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