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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile üniversite adaylarına tercih yaparken destek sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere 1-5 Ağustos tarihleri arasında Tekira AVM'de kurulan stantta tercih desteği verildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yükseköğrenim tercihlerini en doğru biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Tercih yapacak öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyor, hayalini kurdukları üniversite ve bölümlere yerleşmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Milli Eğitim Müdürü Ulusan, Ergene ilçesinde okulları ziyaret etti

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Ergene ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ulusan'ın Ergene İmam Hatip Ortaokulu, Yeşiltepe İnönü İlkokulu, Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu, Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Velimeşe Anadolu Lisesi, Velimeşe Atatürk İlkokulu, Velimeşe Ortaokulu ve Velimeşe Atatürk İlkokulu inşaat sahalarını gezdiği belirtildi.

Ziyaretlerde, planlanan faaliyetler ile ilgili okul yöneticilerinden bilgi alan Ulusan, açılan yaz okullarında öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Ulusan'a ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz eşlik etti.

- Tekirdağ'da şehit Kadir Çömlek, dualarla anıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şehit Kadir Çömlek şehadetinin 28. yılında dualarla anıldı.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında Şırnak'ta şehit olan Şarköy doğumlu şehit piyade Komando Er Kadir Çömlek için Gazi Süleyman Paşa Camii'nde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Programda, Şarköy Din Görevlileri ve Gönüllüleri Derneği Başkanı ve Palamut Mahallesi Camii İmam Hatibi Faruk Furkan Diler, öğrencilere şehitliğin önemi, şehitliğin kutsal mertebe olduğu, şehitlik makamı anlatıldı.

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