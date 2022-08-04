Vali Yıldırım, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı'nın açılışını yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ilçesinde Yıldırım Kışlası içerisinde Kaptan Şirketler Grubu tarafından inşa ettirilen Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ve Yaşar Kaptan Çebi Eğitim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, karakolun yapılmasına destek olanlara teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığının kuruluş sürecini anlatarak, karakolun kurulmasını sağlayan şirket yetkililerine teşekkür etti.

Ardından Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da Yaşar Kaptan Çebi Eğitim Tesisi'nin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek karakol ve eğitim tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Ardından İl Jandarma Komutanı Kılıç, Vali Yıldırım ve şirketin yetkilisi Mustafa Çebi'ye plaket taktim etti.

Açılışa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar da katıldı.













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