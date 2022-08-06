Tekirdağ'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, temmuz ayında Tekirdağ merkezli firmaların ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttığını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ merkezli firmaların 2022 yılının temmuz ayında 110,2 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

Temmuz ayında Tekirdağ'dan yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 28,6 azaldığını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Tekirdağ merkezli firmalar 2022 yılı temmuz ayında 110,2 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Temmuz ayında ilimizden yapılan ihracat bir önceki aya göre yüzde 28,6 azalmıştır. Temmuz ayında Tekirdağ'dan ihraç edilen ürün olarak, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demir dışı metaller, tekstil ve hammaddeleri, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi ve iklimlendirme sanayisi ön sıraya çıkmıştır. Tekirdağ'dan ihraç yapılan ülkeler arasında ise Almanya, ABD, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Rusya ilk sıralarda yer alıyor. İhracatımızın artmasında rol oynayan firmalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz."





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