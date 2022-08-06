Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Sofya Eğitim Müşavirliği İlk Eğitim Müşaviri Şenol Genç Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Şahin ve Yüksel karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, Yüksel'e teşekkür etti.
Sofya Eğitim Müşavirliği İlk Eğitim Müşaviri Genç'te, Şahin'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Rektör Şahin, ziyaretinden dolayı Genç'e teşekkür etti.