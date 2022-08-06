Tekirdağ'da iş yerinden malzeme çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinden malzeme çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerinden yaklaşık 40 bin liralık elektronik malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu malzemeleri çalan kişinin V.S olduğunu tespit etti.

İlçe merkezinde yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerinden çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.





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