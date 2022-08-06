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TEKİRDAĞ (AA) - Badminton Avrupa Şampiyonu Ergeneli milli sporcu Sinem Yıldız, antrenörü Hüseyin Mert, tekvandocu Alp Nesil Çelik ve Selin Çelik Ergene Belediye Başkanvekili Nazlı Güneş’i ziyaret etti.

Başkanlık Makamında yapılan ziyarette sporcular, başarılarını başkanvekili Güneş ile paylaştı.

Güneş, sporcuları başarılarından ötürü tebrik ederek ''Ergene Belediyesi geleceğin teminatı olan gençlerimize, çocuklarımıza desteğe devam edecek. Sporun, sporcunun her zaman yanındayız.'' dedi.

- Başkan Ata cemevindeki iftara katıldı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, cemevinde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar yemeği sonrası konuşma yapan Ata, kardeşlik ve barışın herkese faydalı olacağını söyledi.

Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Ata, ''Bizlerin birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken en özel günlerdir. Bu özel günlerde Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerini rahat ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri için canlarımızın iftar sofralarına ortak oluyoruz. Ülkemizde birlik ve beraberliğin en büyük göstergesi budur. Muharrem ayında tuttuğumuz oruçların kabul olmasını diliyorum." dedi.



Duaların edildiği iftar programında oruçların açılmasının ardından başkan Ata vatandaşlarla sohbet etti.

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