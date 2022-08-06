Tekirdağ'da kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kenevir ve skunk bitkisi yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi İshaklı Mahallesi'ndeki çiftlikte skunk bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çiftlikte yapılan aramada 35 kök skunk, 1 kilo 362 gram esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çiftlikte bulunan K.T, C.G. ve B.U. gözaltına alındı.

Saray ilçesinde de jandarma ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine arama yaptı.

Aramada ormanlık alanda 34 kök kenevir ekildiği tespit edildi. Kenevirleri ektiği iddiasıyla E.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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